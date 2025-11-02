รัฐบาลโอนเงินกว่า 1,300 ล้านบาท ให้ผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติกรอบวงเงิน 315,476 ครัวเรือน จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,515.967 ล้านบาท โดยเป็นการรับลงทะเบียนค่าเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีอพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ครัวเรือนละ 5,000 บาท กรณีอพยพไม่เกิน 7 วัน ครัวเรือนละ 2,000 บาท
มีจำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 325,347 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 297,368 ครัวเรือน และจำนวนครัวเรือนที่ส่งออมสิน 296,569 ครัวเรือน
โดยได้โอนเงินช่วยเหลือแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง (วันที่ 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 27, 30 ตุลาคม 2568) โอนสำเร็จ 294,658 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,316.075 ล้านบาท ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ลงทะเบียน PromptPay หรือบัญชีไม่ปกติ 1,167 ครัวเรือน และจะโอนเงินครั้งต่อไป ครั้งที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี สระแก้ว วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 744 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568)
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชี PromptPay ให้เรียบร้อย หากยัง ขอให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว ทั้งนี้ยังได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister
