เมียนมาลุยปราบแก๊งสแกมเมอร์ ระเบิดทำลายเคเคปาร์คกระทบบ้านเรือนฝั่งไทยเสียหาย

กองทัพทหารเมียนมายกพลบุกปิดล้อมและเข้าปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ภายในเมืองเคเคปาร์ค แหล่งสแกมเมอร์ออนไลน์ชื่อดังระดับโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำเมย จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามกับหมู่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ห่างจากแนวชายแดน ประมาณ 500 เมตร ทำให้บ้านของนายณัฐวัตร ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ถูกแรงอัดจากการระเบิดเข้ามายังในตัวบ้าน ฝ้าเพดานชำรุด และมีสะเก็ดจากการระเบิดข้ามมาตกในฝั่งไทย บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย ตำบลแม่ตาว ได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ ทหารเมียนมาจากกองบังคับการยุทธวิธี 444 กองบังคับการควบคุมพื้นที่ 2 และกองพลทหารราบเบาที่ 22 ของทหารเมียนมา ร่วมกับกองกำลังกะเหรี่ยงบีจีเอฟ ได้ระเบิดเพื่อทำลายสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เมื่อเย็นวานนี้
ส่วนที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 บริเวณบ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ได้ตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจรับตัวชาวต่างชาติที่หนีข้ามมาจากเมืองเคเค ปาร์ค โดยยอดรวม ณ ขณะนี้ มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมจำนวน 1,597 คน แยกเป็นชาย 1,332 รายและหญิง 265 ราย ทั้งหมด 28 สัญชาติ สัญชาติที่มากที่สุดคือ อินเดีย 465 คน ฟิลิปปินส์ 220 คน จีน 186 คน เวียดนาม 151 คน และเอธิโอเปีย 130 คน
มีรายงานว่า วันที่ 6 และ 10 พฤศจิกายนนี้ กองทัพอินเดียจะส่งเครื่องบินลำเลียงทางทหารขนาดใหญ่มารับตัวชาวอินเดียจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด เพื่อกลับประเทศ โดยจะใช้เครื่องบินจำนวน 3 เที่ยวบิน รวมจำนวน 2 วัน ในการส่งมอบตัว