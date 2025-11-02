'ดีอี' เตือนภัย! โจรออนไลน์อ้าง SET หลอกลงทุนหุ้นทองคำ ระวังสูญเงิน-ข้อมูลส่วนบุคคล

นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2568 ว่า พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,000,907 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 809 ข้อความช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 792 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 16 ข้อความ และช่องทาง Facebook จำนวน 1 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 186 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 63 เรื่อง โดยในจำนวนนี้เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
อันดับที่ 1 : เรื่อง ฮั่วเซ่งเฮง เสนอขายหุ้น SET50 รับปันผลเฉลี่ย 532-5,300 บาท/วัน ผ่านเพจ Gold M0dern ShareHolders
อันดับที่ 2 : เรื่อง PTT ฉลองครบรอบ 45 ปี มอบสิทธิ์เติมน้ำมันฟรี 200 บาท
อันดับที่ 3 : เรื่อง กรุงไทยเปิดกลุ่มไลน์ ให้คำแนะนำหุ้น Krung Thai Bank PCL
อันดับที่ 4 : เรื่อง ทำใบขับขี่ออนไลน์ได้ ไม่ต้องไปเอง ผ่านเพจ DLT สำนักงานขนส่ง
อันดับที่ 5 : เรื่อง ทำใบขับขี่ออนไลน์ ถูกกฎหมาย ไม่ต้องไปสอบเอง ผ่านเพจ ทำใบขับขี่-ต่ออายุใบขับขี่ ทุกชนิด
อันดับที่ 6 : เรื่อง ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์รับเงินอุดหนุนพิเศษ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
อันดับที่ 7 : เรื่อง SET50 คอร์สเรียนลงทุนหุ้นฟรี ผ่านเพจ Trade master academy
อันดับที่ 8 : เรื่อง ETDA เปิดเพจเฟซบุ๊ก Online Help and Troubleshooting Center ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาออนไลน์
อันดับที่ 9 : เรื่อง ก.ล.ต. เปิดให้ซื้อขายเอกสารสัญญาล่วงหน้า ในตลาดอนุพันธ์ ผ่านไลน์
อันดับที่ 10 : เรื่อง รัฐบาลเปิดให้ผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน แจ้งอายัดบัญชี ผ่านเพจเฟซบุ๊ก
ทั้งนี้ ข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งประชาชนสนใจมากที่สุด จาก 10 อันดับข้างต้น พบว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการชักชวนลงทุนหุ้นในหน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือ นโยบายของรัฐบาล การให้บริการของหน่วยงานรัฐ การคืนเงินจากมิจฉาชีพให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งตัวบุคคลที่เชื่อและแชร์ข้อมูลส่งต่อกันไปเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ทั้งยังอาจสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลได้
สำหรับอันดับ 1 เรื่อง "ฮั่วเซ่งเฮง เสนอขายหุ้น SET50 รับปันผลเฉลี่ย 532-5,300 บาท/วัน ผ่านเพจ Gold M0dern ShareHolders" กระทรวงดีอี ประสานงานร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยขอเตือนภัยประชาชน ให้ระวังการหลอกลวงลงทุนออนไลน์ ในช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้เป็นประจำ อย่างในกรณีที่มีการประกาศขายหุ้น SET50 ผ่านโซเชียล ซึ่งทาง SET ยืนยันแล้วว่า ไม่มีการเปิดเพจ Gold M0dern ShareHolders เพื่อขายหุ้นใดๆ ทั้งสิ้น โดยเพจดังกล่าวแอบอ้างใช้ชื่อ SET โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999