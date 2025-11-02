รมว.ยุติธรรม เผย 1 เดือน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้บริการมากกว่า 3,700 เรื่อง

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1-26 ตุลาคม 2568 พบสถิติการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 81 แห่ง และกรุงเทพมหานคร มียอดรวมกว่า 3,701 เรื่อง โดยจังหวัดที่มียอดการให้บริการประชาชน 10 อันดับแรก ได้แก่ นครศรีธรรมราช 246 เรื่อง นครนครราชสีมา 147 เรื่อง ปราจีนบุรี 133 เรื่อง นครปฐม 108 เรื่อง ภูเก็ต 106 เรื่อง เชียงใหม่ 102 เรื่อง อุบลราชธานี 98 เรื่อง สุราษฎร์ธานี 96 เรื่อง พระนครศรีอยุธยา 85 เรื่อง และ ขอนแก่น 82 เรื่อง
ขณะเดียวกัน มีผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนเชิงรุก รวมแล้วมีมากกว่า 135 คดีและ 401 เรื่อง ในจำนวนนี้มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกว่า 128 แห่ง อาทิ การแจ้งสิทธิค่าตอบแทนผู้เสียหาย พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การคุ้มครองพยานและการให้คำแนะนำด้านอื่น ๆ
นอกจากนี้ จากแบบสรุปจำนวนผู้ต่อแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ MSC ข้อมูล ณ วันที่ 1-24 ตุลาคม 2568 พบประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมทั่วประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 99.78 ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมและนโยบายรัฐบาล
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในรอบ 1 เดือนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันผลักดันนโยบายหลัก 6 ประการที่ได้มอบไว้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุอาชญากรรม เน้นการทำงานเชิงรุกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการงานยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม จนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากสถิติและแบบประเมินความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ต่อไป