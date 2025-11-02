กต.เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายคณะสงฆ์วัดป่าเชต์ สิบสองปันนา

นายธีรกุล นิยม ประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) เป็นประธานในการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปทอดถวายแด่คณะสงฆ์ ณ วัดป่าเชต์ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพระสมเด็จหลวงจอมเมือง เจ้าอาวาสวัดป่าเชต์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระภิกษุสงฆ์ 17 รูปจากทั่วเขตฯ สิบสองปันนา ร่วมประกอบพิธี
ขณะเดียวกัน ยังมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ทีมประเทศไทยในจีน และนครคุนหมิง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนไทย และประชาชนไทยในท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี
การเชิญผ้ากฐินพระราชทานครั้งนี้สามารถรวบรวมเงินบริจาค ซึ่งประกอบไปด้วยเงินบำรุงพระอารามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศรวม 540,000 บาท รวมถึงยังมีเงินร่วมทำบุญบำรุงพระอาราม จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ทั้งชาวไทยและจีน รวมถึงคนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักเรียนไทยในนครคุนหมิงโดยเสด็จพระราชกุศล รวมกว่า 8,100 บาท และอีกกว่า 16,000 หยวน หรือกว่า 72,000 บาท
ทั้งนี้ วัดป่าเชต์ (Xishuangbanna Zongfo Temple) เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเขตฯ สิบสองปันนา ซึ่งถือเป็นดินแดน ที่สะท้อนรากเหง้าทางภาษา และวัฒนธรรมร่วมกันของชาวไทลื้อและชาวไทย พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากปี 2559 และจัดขึ้นในห้วงเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะสายใยทางจิตวิญญาณผ่านพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2538 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับประเทศต่าง ๆ ผ่านพลังแห่งศรัทธาและวัฒนธรรม โดยในปี 2568 มีการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายใน 8 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เมียนมา มาเลเซีย ภูฏาน ศรีลังกา ลาว เวียดนาม และจีน ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญด้านการทูตวัฒนธรรมของไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชนสู่ประชาชน