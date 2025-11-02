"ศุภจี" เผยนานาชาติสนใจนโยบาย Quick Big Win ต่อคิวเจรจาเพียบ

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแล้วว่า เราได้มีการกลับเข้าไปอยู่ในเวทีการเจรจาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยที่เราก็เห็นว่ามีทิศทางในการเปลี่ยนผ่าน ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ จึงทำให้ทุกประเทศหาพันธมิตรใหม่ คู่ค้าใหม่ รวมถึงต้องสร้างศักยภาพของตัวเองขึ้นมาใหม่
ซึ่งสำหรับประเทศไทยเราพยายามที่จะยกระดับทั้งของเรื่องการเกษตร แทนที่เราจะขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลังแต่เราพยายามที่จะเป็น Food Security Hub หรือ เป็นศูนย์ความมั่นคงทางอาหารให้กับโลก ซึ่งเมื่อเราใช้คำนี้ ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีโอกาสพูดคุยทวิภาคีตรงกับ 5 ประเทศในระดับรัฐมนตรี และพูดคุยกันว่า เราจะทำอย่างไรในเรื่องการค้าขายต่อกัน และการสร้างตลาดใหม่ให้เกิดขึ้น สำหรับนายกรัฐมนตรีของไทย ได้ร่วมกันกับ ผู้นำ 12 ประเทศ และ 3 องค์กรสำคัญ เช่น World Bank, WTO, IMF ซึ่งพูดคุยไปในลักษณะเดียวกัน
อีกทั้งยังได้ใช้เวทีอาเซียน เป็นด้วยเหตุที่ประเทศไทยเราเป็นประธาน Digital Economy Framework ข้อมูลด้านการแลกเปลี่ยนผ่านข้อมูลทางดิจิทัล เราก็พยายามผลักดันในเรื่องนี้ ซึ่งหากเราทำเรื่องนี้ให้สำเร็จในอาเซียน จะเป็นภูมิภาคแรกในโลกที่มีการวางเฟรมเวิร์กของ ตัว Digital Economy Framework ในการเปลี่ยนผ่านเชื่อมโยงข้อมูลได้ โดยตั้งใจว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการพูดคุย ในรายละเอียดเพิ่มเติม และในเดือนเมษายนก็จะมีการตกลงกัน ถือเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจ และกลับมาอยู่ในเวทีโลกเรื่องการค้าขายอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งในเวทีอาเซียนซัมมิทปีนี้ได้โฟกัส 2 เรื่อง คือ การส่งเสริมการเข้าถึง และความยั่งยืน ส่วนเวทีเอเปคได้โฟกัส ใน 3 เรื่อง คือเรื่องของความเชื่อมโยง นวัตกรรม และความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราได้ตอบด้วยนโยบายเศรษฐกิจของไทย ในเรื่องของ Quick Big Win ที่เน้นในเรื่องของการกระตุ้นระยะสั้น วางรากฐานระยะยาวและกระจายตัว ซึ่งตนได้มีโอกาสขึ้นพูดแทนนายกรัฐมนตรีบนเวที ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นได้มีการขอเจรจาแบบทวิภาคี ทั้งแบบเป็นทางการและกึ่งทางการจำนวนมาก จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี และเราได้พยายามเจรจาเรื่องการค้าขาย เพื่อช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุด