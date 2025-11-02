ยูเนสโกประกาศรับรอง 'เมืองน่าน-สงขลา' เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลกประจำปี 2568

องค์การยูเนสโกประกาศรับรองเมืองน่านและสงขลาของไทยให้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ประจำปี 2568 โดยเมืองน่าน ได้รับการประกาศในสาขา หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts & Folk Art) และสงขลา ในสาขา วิทยาการอาหาร (Gastronomy) สอดคล้องกับนโยบายไท ไทยของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมทุนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
สำหรับปีนี้ ยูเนสโกประกาศรับรองเมืองใหม่เข้าสู่เครือข่ายทั้งหมด 58 เมือง จาก 41 ประเทศทั่วโลกครอบคลุม 8 สาขาความสร้างสรรค์ ได้แก่ หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน วรรณกรรม วิทยาการอาหาร ดนตรี สถาปัตยกรรม ออกแบบ ภาพยนตร์ และ มีเดียอาร์ต ซึ่งการเข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว จะช่วยให้เมืองไทยสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมือง
นอกจากนี้ ยังมีอีก 6 เมือง 4 ประเทศในประชาคมอาเซียน ที่ได้รับการประกาศในปีนี้เช่นกัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งสะท้อนพลังสร้างสรรค์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจ