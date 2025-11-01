กรมควบคุมมลพิษชวนคนไทย "ลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม" ลดปริมาณขยะในระบบนิเวศ

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี เทศกาลลอยกระทง สร้างขยะจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนหนึ่งยังเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม และวัสดุตกแต่งอื่นที่เป็นพลาสติก ซึ่งโฟมจะไม่เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ ส่วนพลาสติกที่อยู่ในวัสดุตกแต่งกระทงเหล่านี้ อาจกลายเป็นไมโครพลาสติกที่สะสมในระบบนิเวศในน้ำ ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่าย ๆ เพื่อให้การลอยกระทงปีนี้เป็นไปตามแนวทาง "ลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำ โดยเสนอแนวทางการลอยกระทงรักษ์โลก ที่ลดขยะ 3 แบบ คือ
(1) "หนึ่งครอบครัว หนึ่งกระทง" หรือการลดขนาด โดยเลือกกระทงที่มีขนาดเล็ก ลดจำนวนชั้น หรือลดการตกแต่งที่ไม่จำเป็น เพื่อลดปริมาณขยะ
(2) การเลือกใช้ซ้ำ โดยใช้วัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย เช่น กาบกล้วย ใบตอง ดอกบัว หรือกระทงน้ำแข็ง
(3) การลอยกระทงออนไลน์ แบบนี้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกหรือผู้ที่ไม่ต้องการให้มีขยะเลย ซึ่งเป็นทางเลือกที่เสมือนจริงในการสืบสานประเพณีโดยไม่ก่อให้เกิดขยะในแหล่งน้ำ
นายสุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับกระทงขนมปัง แม้ว่าจะย่อยสลายได้ แต่หากลอยในสระน้ำหรือแหล่งน้ำปิดที่มีปริมาณมาก อาจทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียได้ง่าย เนื่องจากมีส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์สูง และจะกลายเป็นขยะอาหารในแหล่งน้ำแทน โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ลอยกระทงในบริเวณที่หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ เช่น สระน้ำในวัดหรือสระน้ำในสวนสาธารณะ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
นอกจากนี้ ในเทศกาลลอยกระทง กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ร่วมคัดแยกขยะอาหารที่เหลือ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ และนำไปจัดการอย่างถูกวิธี และขอแนะนำทุกคนร่วมกันพกถุงผ้า แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดการใช้พลาสติกในงานให้ได้มากที่สุด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และให้ประเพณีดำรงอยู่ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสืบไป