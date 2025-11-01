จีนรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคปี 2569 ที่เมืองเซินเจิ้น

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กล่าวในวันนี้ (1 พ.ย.) ว่า เมืองเซินเจิ้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting) ในเดือนพฤศจิกายน 2569
ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานการประชุมเอเปคครั้งที่ 32
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า เอเปคเป็นกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและความมั่งคั่งของภูมิภาคนี้ การสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน ไม่เพียงเป็นแนวทางสำคัญในการบรรลุการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาว แต่ยังเป็นวิสัยทัศน์ร่วมของทุกประเทศในภูมิภาคด้วย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมผู้นำเอเปคในปี 2569 จะนับเป็นครั้งที่ 3 ที่จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้
พร้อมระบุด้วยว่า จีนพร้อมใช้โอกาสนี้ร่วมมือกับทุกประเทศในการสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน ส่งเสริมการเติบโตและความมั่งคั่งของภูมิภาค ผลักดันการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติในด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาในภูมิภาคและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในเอเชีย-แปซิฟิกมากยิ่งขึ้น