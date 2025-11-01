ตร.ไซเบอร์ ร่วม กสทช.เปิดปฏิบัติการล้มเสาสัญญาณชายแดนไทย-มาเลเซีย

การเปิดปฏิบัติการล้มเสาสัญญาณชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อตัดช่องโอกาสการกระทำผิดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตามนโยบายของรัฐบาล ที่สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายแดนไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์สื่อสาร (sim box) เพื่อนำมาใช้เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหาย เบื้องต้นตรวจสอบเสาสัญญาณโทรศัพท์ ลดระดับความแรงสัญญาณรับ-ส่ง และลดระดับความสูงการติดตั้งแผงส่งสัญญาณ (sector) ปิดช่องโอกาสในการใช้อุปกรณ์สื่อสารจากประเทศเพื่อนบ้าน
จากการตรวจสอบในพื้นที่ จ.สงขลา มีเสาสถานีสัญญาณโทรศัพท์ 4 แห่ง ในตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา เสาต้นที่ 1 พบสายอากาศบางส่วนหันทิศไปทางประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย) และความแรงสัญญาณข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ กสทช. ได้แจ้งเตือนผู้เช่าสัญญาณ และดำเนินการรื้อถอนสายอากาศที่หันไปทิศทางประเทศเพื่อนบ้าน
เสาต้นที่ 2 และต้นที่ 3 พบสายอากาศบางส่วนหันทิศไปทางประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย) และมีการติดตั้งสายอากาศมีความสูงเกิน 10 เมตร เจ้าหน้าที่ กสทช. แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขโดยให้ปรับระดับความสูงสายอากาศไม่เกิน 10 เมตร และปรับทิศทางสายอากาศหันมายังประเทศไทย โดยรีบให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้
เสาต้นที่ 4 ตรวจสอบพบว่าสถานีฐานดังกล่าวตั้งอยู่ระยะทางตั้งแต่ 50 เมตรถึง 1 กิโลเมตร จากแนวชายแดน ตรวจสอบค่าความแรงสัญญาณเป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
เบื้องต้นตรวจสอบสถานที่เป้าหมายที่อาจใช้เป็นสถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (sim box) เพื่อใช้ในการกระทำผิด เป้าหมายจำนวน 10 แห่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ เฝ้าระวังกลุ่มคนร้ายที่อาจนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด (sim box) มาติดตั้งเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชน