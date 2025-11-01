กรมการค้าภายในเข้มร้านค้า "คนละครึ่งพลัส" ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา ฮึ่ม! มีโทษทั้งปรับ-จำคุก

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน ติดตามการใช้จ่ายผ่าน "โครงการคนละครึ่ง พลัส" พบร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 100% การใช้จ่ายคึกคัก และสินค้าที่ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ทุกอย่างยังให้ปริมาณเท่าเดิม
ผู้ประกอบการร้านค้าบอกว่า โครงการนี้ทำให้คนซื้อของง่ายขึ้น หากเป็นไปได้อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อเนื่อง ส่วนคนที่มาซื้อของที่ตลาด บอกว่า โครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย รอมานาน และคนที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการครั้งแรก ยอมรับดีใจมาก ที่สมัครได้
กรมการค้าภายใน ย้ำว่าการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบชำระเงินสดและใช้สิทธิ์คนละครึ่ง ต้องมีราคาเดียวกัน หากพบการกระทำผิดเข้าข่าย "ฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าเกินราคาควร" จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ