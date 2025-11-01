ประชาชนหลั่งไหลถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ "พระพันปีหลวง" แม้ฝนโปรยปราย

ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ แม้สภาพอากาศจะมีฝนตก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีดำเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามแสดงความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ที่มาลงนามแสดงความอาลัยจะได้รับพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และภาพการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง หน่วยงานต่างๆ และจิตอาสา 904 คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำกับประชาชน มีจุดบริการน้ำดื่ม บริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งจุดบริการหน่วยแพทย์จากกรมการแพทย์
นอกจากนี้ ยังมีล่ามภาษาอังกฤษ และจีน คอยให้บริการ และในวันนี้มีการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 5 เพลง จากนักดนตรีจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อคลายความโศกเศร้าให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะ
สำหรับเมื่อวานนี้ (31 ต.ค.) กรุงเทพมหานคร รายงานมีประชาชนที่ผ่านประตูมณีนพรัตน์ เข้าถวายสักการะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง จำนวน 2,995 คน ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 อยู่ที่ 15,847 คน เฉลี่ยวันละ 3,000 คน ด้านบริการอำนวยความสะดวก ยังคงเป็นเช่นเดิม กทม. ได้จัดเต็นท์พักคอย เก้าอี้นั่งพัก วีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จัดรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการรับส่งผู้สูงอายุ รวมถึงมีการจัดจุดยืมผ้าถุงและกางเกง บริเวณอุโมงค์หน้าพระลาน หลังจากที่ยืมเสร็จแล้ว จะทำการซักรีดทำความสะอาดทุกครั้ง ก่อนจะนำมาให้ประชาชนยืมไปใช้ใหม่ โดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ตลอดทั้งวัน จนถึงเวลา 16.00 น.