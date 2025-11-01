นายกฯ มองปัญหาไทย-กัมพูชา แนวโน้มดี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภาพรวมการเดินทางมาประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปค ครั้งที่ 32 ที่เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี ว่า ถ้าถามตนรู้สึกดีใจ ที่วันนี้ประเทศไทยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เราได้กลับมาในเวทีโลก ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้นำได้มีการพูดคุย ทั้งแบบทางการและกึ่งทางการ ดึงข้อศอกมาคุยกันถือว่าครบทุกรูปแบบ ไม่ต้องใช้ล่าม และไม่ต้องใช้คนกลาง มีทัศนคติที่ดีต่อกันทุกคนแม้ประเทศที่มีปัญหาความขัดแย้ง ต้องมีความพยายามที่จะหาจุดยุติความขัดแย้งและแสวงหาสู่สันติภาพ
ในส่วนของกรณีไทย-กัมพูชา ประเทศไทยได้ทำในสิ่งที่ต้องทำหมดแล้ว ซึ่งกัมพูชาก็ได้เริ่มปฎิบัติ ในสิ่งที่สรุปและตกลงกันไว้ ในเงื่อนไขข้อตกลงที่เราลงนาม อาจจะมีเริ่มใหม่ขลุกขลักกันอยู่บ้างแต่แนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี ระหว่างมีการพูดคุยกันระหว่างผู้ที่รับผิดชอบคือกองทัพ ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อตกลงและได้มีการรายงานมาตลอดเวลา
เมื่อถามว่าจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว ที่ต้องการให้ผลักดัน ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ อย่างไร ในระหว่างดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนที่รับผิดชอบได้ไปดำเนินการทำความเข้าใจและดูแลสถานการณ์ให้เรียบร้อย ซึ่งการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์อยู่ในข้อ 4 ของข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา ที่จะต้องมีการตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปร่วมกัน โดยตนได้พูดคุยกับกองทัพ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ดำเนินการเจรจาร่วมกับนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ เจบีซี และเรามีเป้าหมาย ที่จะหาความชัดเจนในพื้นที่อ้างสิทธิ์กัน ซึ่งต้องมีการมีการพูดคุย