เกาหลีใต้ปลื้ม! ส่งออกเดือน ต.ค.เกินเป้า โดยเพิ่มขึ้น 3.6%

การส่งออกของเกาหลีใต้ในเดือนตุลาคม 2568 เพิ่มขึ้นเกินคาด โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปและเรือที่แข็งแกร่ง แม้ว่าบริษัทต่าง ๆ ยังระมัดระวังท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ
ข้อมูลบ่งชี้ว่า การส่งออกของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการค้าระดับโลกล่วงหน้า เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 5.957 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจลดลง 0.2%
โดยเฉพาะการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ พุ่งขึ้น 25.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน เติบโตเร็วกว่าการเพิ่มขึ้น 22.1% ในเดือนก.ย. เนื่องจากความต้องการสูงของชิปหน่วยความจำประสิทธิภาพสูง เช่น HBM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ และ DDR5 ซึ่งส่งผลให้ราคาชิปปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ ยอดขายเรือ พุ่งขึ้น 131.2% และ สินค้าปิโตรเคมี เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบปีต่อปี