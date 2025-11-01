การบินไทยปรับเปลี่ยนเครื่องบินเส้นทางบินในประเทศ รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนแบบอากาศยาน (เครื่องบิน) สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ เพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยปรับเปลี่ยนแบบอากาศยานในเส้นทางภายในประเทศ ในเส้นทางเชียงใหม่และภูเก็ต ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 4 มกราคม 2569
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความจุมากขึ้น เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณราบรื่นและสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม ดังนี้
วันที่ 31 ธันวาคม 2568
เส้นทางเชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ TG102 07:25 - 08:45
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ TG103 09:25 - 10:50
จาก Airbus 320-200 ปรับเปลี่ยนแบบ Airbus 330-300 รวม 588 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 276 ที่นั่ง
เส้นทางบินภูเก็ต (HKT)
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต TG203 08:00 - 09:25
ภูเก็ต - กรุงเทพฯ TG204 10:25 - 11:55
จาก Airbus 320-200 ปรับเปลี่ยนแบบ Boeing 777-200ER รวม 584 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 272 ที่นั่ง
วันที่ 4 มกราคม 2569
เส้นทางบินเชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ TG112 15:05 - 16:25
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ TG113 17:05 - 18:25
จาก Airbus 320-200 ปรับเปลี่ยนแบบ Boeing 787-8 รวม 512 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 ที่นั่ง
เส้นทางบินภูเก็ต (HKT)
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต TG217 17:15 - 18:45
ภูเก็ต - กรุงเทพฯ TG218 19:25 - 21:00
จาก Airbus 320-200 ปรับเปลี่ยนแบบ Boeing 787-8 รวม 512 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 ที่นั่ง
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความจุมากขึ้น เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณราบรื่นและสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม ดังนี้
วันที่ 31 ธันวาคม 2568
เส้นทางเชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ TG102 07:25 - 08:45
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ TG103 09:25 - 10:50
จาก Airbus 320-200 ปรับเปลี่ยนแบบ Airbus 330-300 รวม 588 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 276 ที่นั่ง
เส้นทางบินภูเก็ต (HKT)
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต TG203 08:00 - 09:25
ภูเก็ต - กรุงเทพฯ TG204 10:25 - 11:55
จาก Airbus 320-200 ปรับเปลี่ยนแบบ Boeing 777-200ER รวม 584 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 272 ที่นั่ง
วันที่ 4 มกราคม 2569
เส้นทางบินเชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ TG112 15:05 - 16:25
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ TG113 17:05 - 18:25
จาก Airbus 320-200 ปรับเปลี่ยนแบบ Boeing 787-8 รวม 512 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 ที่นั่ง
เส้นทางบินภูเก็ต (HKT)
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต TG217 17:15 - 18:45
ภูเก็ต - กรุงเทพฯ TG218 19:25 - 21:00
จาก Airbus 320-200 ปรับเปลี่ยนแบบ Boeing 787-8 รวม 512 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 ที่นั่ง