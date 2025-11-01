ประกาศกรมอุตุฯ ฉ.10 "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย" 1-2 พ.ย.68

เมื่อเวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย" ฉบับที่ 10 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และภูเก็ต เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน ลงสู่ทะเลอันดามันตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลาง
ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง