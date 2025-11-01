ก.ล.ต.เปิดสถิติ "สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน" เดือน ก.ย.68 พุ่ง 1,500 ราย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยสถิติการดำเนินการของ "สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน" ในเดือนกันยายน 2568 ได้รับแจ้งเบาะแสและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนรวม 1,500 ครั้ง เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2568
ส่วนใหญ่เป็นการให้คำปรึกษา สะท้อนปัญหาภัยหลอกลงทุนยังคุกคามประชาชนต่อเนื่องและประชาชนต้องการรับคำปรึกษามากขึ้น เพื่อความมั่นใจในการลงทุนหรือเมื่อตกเป็นเหยื่อไปแล้ว รวมทั้งได้ประสานงานกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปิดกั้นบัญชีที่เข้าข่ายหลอกลวงลงทุน
พร้อมเตือนประชาชนระวังการแอบอ้างหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ก.ล.ต. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการชวนลงทุนผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสและการให้คำปรึกษาในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ ก.ล.ต. จะนำมาใช้วางแนวทางยกระดับบทบาทของ "สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน" ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ ก.ล.ต. ในเชิงรุกด้านการเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันภัยหลอกลงทุน เพื่อช่วยให้ประชาชนตรวจสอบก่อนตัดสินใจลงทุนเมื่อไม่มั่นใจ ได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า ความเสียหายจากปัญหาภัยหลอกลงทุนที่ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากการหลอกลวงผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยหลอกลงทุนทั้งในหุ้น กองทุน หรือแม้แต่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโทเคอร์เรนซี ตลอดจนการแอบอ้างหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพบการชักชวนลงทุนโดยแอบอ้างว่าเป็นการลงทุนผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ จึงขอย้ำให้ประชาชนระมัดระวังการชักชวนลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่แน่ใจ โทรปรึกษาก่อนได้ที่สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน โทร 1207 กด 22
อย่างไรก็ตาม หากพบการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัย สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือ e-mail : scamalert@sec.or.th และสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการและผู้ที่ได้รับความเห็นชอบภายใต้การกำกับดูแล ก.ล.ต. ด้วยตัวเองได้ หรือติดตั้งแอปพลิเคชัน SEC Check First เช็กก่อนเชื่อ เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในการหลอกลวงลงทุนในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล