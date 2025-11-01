เริ่มวันนี้! ปรับค่ามาตรฐานควันดำรถยนต์ดีเซล "ต้องไม่เกิน 20%"

การปรับค่ามาตรฐานควันดำใหม่ "ต้องไม่เกิน 20%" จากเดิม ต้องไม่เกิน 30% เพื่อเป็นการยกระดับการควบคุมมลพิษ และลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากยานยนต์ที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์เก่ากว่ามาตรฐานยูโร 5 เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (1 พ.ย. 68)
สำหรับบทลงโทษที่ควรรู้ หากรถยนต์ของคุณถูกตรวจพบว่าปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน 20% จะมีมาตรการลงโทษตามกฎหมาย ดังนี้
- ควันดำเกิน 20% ติดสติกเกอร์ "ห้ามใช้ชั่วคราว" และต้องนำไปแก้ไขภายใน 30 วัน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- หากฝ่าฝืน/ไม่แก้ไข เมื่อถูกเรียกตรวจซ้ำจะถูกออกคำสั่ง "ห้ามใช้เด็ดขาด"
ทั้งนี้ พบรถควันดำ แจ้งปัญหาได้ที่ Traffy Fondue