ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง กทม.ฝนฟ้าคะนอง 70%

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนได้เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนแล้ว โดยร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลาง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง