กระทรวงเกษตรฯ ประกาศ "เขตควบคุมยาง" นำร่อง 2 จังหวัด

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบขนยางพาราเถื่อนเข้าประเทศปีละ 300,000 – 500,000 ตัน ผ่านช่องทางธรรมชาติและด่านศุลกากรที่ยังขาดมาตรการควบคุมเข้มงวด ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกมาตรการเชิงรุก โดยประกาศเขตควบคุมยางตามพระราชบัญญัติการควบคุมการขนย้ายยางพาราใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง
ทั้งนี้ จะเริ่มนำร่องใช้ใน 2 จังหวัดแรกก่อน โดยกำหนดให้ผู้ขนย้ายยางพาราทุกประเภทต้องยื่นขอใบอนุญาตทุกครั้ง โดยมีค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อครั้ง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแหล่งที่มา คุณภาพ และปริมาณยางทั้งต้นทางและปลายทาง เพื่อจำแนกว่ายางดังกล่าวเป็นยางภายในประเทศหรือยางผ่านแดน
สำหรับยางพาราที่ขนผ่านแดนและได้รับใบอนุญาตจากด่านศุลกากร จะถูกกำหนดระยะเวลาการขนส่งไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากเกินกำหนดถือว่าผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนเข้าสู่ตลาดในประเทศอย่างเป็นระบบ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะติดตามผลของมาตรการนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานมาตรการอื่น ๆ ที่ดำเนินควบคู่กัน ทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง 4 กระทรวง เพื่อส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ และการขยายตลาดต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยพยุงราคายางพาราในประเทศให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะเดียวกัน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยังได้ดำเนินโครงการ "โฉนดต้นยาง" เพื่อขึ้นทะเบียนแปลงปลูกยางทั่วประเทศ ทำให้สามารถตรวจสอบปริมาณผลผลิต สตอกยาง และการใช้ยางในประเทศได้อย่างชัดเจน ช่วยให้บริหารจัดการสตอกยางอย่างมีประสิทธิภาพ
ร.อ.ธรรมนัส ยังระบุถึงกรณีผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายในอุตสาหกรรมยางที่อาจมีพฤติกรรมกดราคายางในประเทศว่า ขณะนี้มีข้อมูลว่ามีประมาณ 3 บริษัทใหญ่ที่มีสัดส่วนการใช้ยางจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามกลไกตลาด หากพบการข่มขู่หรือคุกคามเจ้าหน้าที่รัฐระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด