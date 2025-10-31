xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองวันนี้ปรับเพิ่ม [+150] รูปพรรณขายออก 62,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับขึ้น-ลงต่อเนื่องตลอดทั้งวัน รวม 28 ครั้ง โดยปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 150 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 61,200 บาท ขายออกบาทละ 61,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 59,972.96 บาท ขายออกบาทละ 62,100 บาท