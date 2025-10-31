xs
หุ้นไทยปิดการซื้อขาย -5.15 จุด มูลค่าซื้อขาย 32,513.68 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 5.15 จุด หรือ -0.39% ที่ระดับ 1,309.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 32,513.68 ล้านบาท