บขส.อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ

นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ในฐานะเป็นผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ จากพื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อมต่อต่างจังหวัดในเส้นทางทั่วประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของรัฐบาล
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ดำเนินการอำนวยการความสะดวกประชาชน ตามมาตรการ 4 แนวทาง ดังนี้
1. จัดเตรียมรถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) ให้บริการเที่ยวไป – กลับ เฉลี่ยวันละ 6,000 – 7,000 เที่ยววิ่ง เพื่อรองรับประชาชนในการเดินทางเที่ยวไป – กลับ เฉลี่ยวันละ 90,000 – 120,000 คน รวมทั้งเตรียมเพิ่มเที่ยววิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทาง และไม่มีประชาชนตกค้าง เน้นความปลอดภัย สะดวก และตรงต่อเวลา
2. ประชาชนที่เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ทะเบียน 30) และรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถใช้พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) เป็นจุดจอดรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถรองรับรถได้ประมาณ 50 คันต่อวัน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับรถโดยสาร (รถเมล์) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
3. ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ บขส. และรถร่วมฯ บขส. จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีขนส่งฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารตลอดช่วงเวลาการเดินทาง
4. อำนวยความสะดวกด้านการจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ประชาชนสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 (2) สถานีขนส่งฯ เอกมัย และ (3) สถานีขนส่งฯ บรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
อย่างไรก็ดี บขส. พร้อมปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเต็มกำลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางร่วมถวายสักการะฯ อย่างปลอดภัยและเรียบร้อย
นอกจากนี้ บขส. จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจัดกิจกรรม บขส. รวมใจถวายความอาลัยฯ โดยได้จัดทำริบบิ้นดำ ซึ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำริบบิ้นดำด้วย รวมทั้งได้มอบให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารที่ใช้บริการ ณ สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2