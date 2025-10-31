ทภ.1 แจงสถานการณ์บ้านหนองจาน ยันดูแลความปลอดภัยมวลชน

กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพา กรณีนายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน นำมวลชนพร้อมรถเครื่องจักร เพื่อเตรียมเข้ารื้อถอนทำลายบ้านเรือนของฝ่ายกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ตามที่ได้ประกาศแจ้งระดมมวลชน ในวันนี้ (31 ต.ค.68)
จากสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้ ได้มีมวลชนจากพื้นที่ต่างๆ ประมาณ 70-80 คน พร้อมด้วยรถเครื่องจักรประมาณ 5 คัน โดยมีความพยายามจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่บริเวณที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของไทย ในพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อแสดงจุดยืนในการร่วมปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวทางของภาคประชาชน โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้ขอความร่วมมือมวลชนไม่ให้เข้าพื้นที่ตอนใน
เวลา 13.00 น. กลุ่มมวลชนได้แสดงท่าทีจะเข้ามาในพื้นที่ควบคุม จึงมีการผลักดันกับชุดควบคุมฝูงชน จึงได้มีการควบคุมสถานการณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และเข้าระงับเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และในเวลา 13.30 น. ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายวีระ และแกนนำ มาพูดคุยทำความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ยุติการชุมนุม ณ สภ.โคกสูง โดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยของมวลชน ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น และอาจถูกนำไปเป็นประเด็นสร้างเงื่อนไขให้ฝั่งตรงข้ามได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายจากเบาไปหาหนัก และยึดหลักความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
นอกจากนี้ ยังมีมวลชนบางส่วนร่วมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ ให้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
ต่อมาในเวลา 14.00 น. ภายหลังที่นายวีระ และแกนนำมวลชนได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงให้รับทราบว่า กองทัพภาคภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้อนุญาตให้นายวีระ เป็นผู้แทนภาคประชาชน ร่วมติดตามความคืบหน้าในภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องพื้นที่อธิปไตยของไทย ในพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงในการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อในฐานะประชาชนไทยที่รักชาติรักแผ่นดิน
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ขอเรียนชี้แจงว่า กองกำลังบูรพา พร้อมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับมวลชนที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติหวงแหนอธิปไตยโดยสันตีวิธี และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่มีความปลอดภัย และยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 1 มีความพร้อมในทุกมิติที่จะปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ