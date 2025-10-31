"จุลพันธ์" ประกาศพร้อมยกเครื่องใหม่-นำเพื่อไทยคว้าชัยเลือกตั้ง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ว่า วันนี้ตน และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ขอขอบพระคุณที่ได้รับมอบความไว้วางใจในการมาขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทย เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนี้ ตนอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่รุ่นไทยรักไทย ครึ่งชีวิตของตนมากกว่า 25 ปี ที่ได้ทำงานในฝ่ายการเมืองร่วมกับพรรคการเมืองพรรคนี้
"เรามีความทรงจำมากมายที่ผ่านมาด้วยกัน ทั้งความสำเร็จ ทั้งอุปสรรค ไม่ใช่ถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอน เราผ่านการต่อสู้ทางการเมืองทุกรูปแบบ ทั้งบนถนน ทั้งในสภา แต่เรายังคงอยู่มาได้ เราผ่านการปฏิวัติรัฐประหาร เราผ่านการตัดสิทธิ์ผู้บริหารพรรค นายกรัฐมนตรีโดนถอดถอนหลายครั้ง เขาพยายามปิดปากพวกเรา แต่พวกเรายังคงอยู่ เรายังคงสู้ วันนี้เป็นอีกวันในการส่งไม้ต่อในการเดินหน้าพรรคการเมืองเดินหน้านโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชน
นายจุลพันธ์ กล่าวด้วยว่า ในวันแรกที่เรามารวมกันในพรรคไทยรักไทยในอดีตวันนั้นพวกเราไม่มีอะไรเลย เรามีแต่ความเชื่อ มีแต่ความหวังว่านโยบายที่ดีจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตของประชาชนได้ เราเป็นพรรคการเมืองแรกที่นำเสนอนโยบายที่สามารถจับต้องได้ จนประชาชนให้การยอมรับ วันนี้จิตวิญญาณนั้นยังคงอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ทุกคน เรายังคงยึดมั่นว่า หัวใจคือประชาชน"
ส่วนที่สื่อมวลชน และสังคมส่งสัญญาณมาว่าพรรคเพื่อไทยต้องเปลี่ยนนั้น ตนเห็นด้วย เพราะโลกเปลี่ยนทุกวัน การเมืองปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ประชาชนมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลง วันนี้การยกเครื่องพรรคเพื่อไทยจึงไม่ใช่ทางที่เลือก แต่เป็นทางที่จำเป็นต้องเดิน
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เราในฐานะพรรคการเมือง เราผ่านมาทั้งประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจเป็นความสำเร็จที่เราจะต้องจดจำ แต่แน่นอนว่า เราต้องผ่านบาดแผลที่เราเรียนรู้และหาทางแก้ไข เราแบกรับความหวังของประชาชน เราแบกความเชื่อมั่นของประชาชนที่เลือกเรามาโดยตลอด
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับสมาชิกพรรคมาโดยตลอด และเรายึดมั่นกับประชาชน เพื่อนำพานโยบายที่เป็นประโยชน์คืนสู่กลับไปประชาชนทุกคน แนวทางของพรรคในวันนี้ เราพร้อมที่จะยกเครื่อง อย่างแรก คือการสื่อสารกับประชาชน จะต้องรวดเร็วและตรงถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงที ในส่วนของผู้สมัครเราต้องคัดผู้สมัครเข้าสู่การเลือกตั้งที่ให้เป็นผู้สมัครที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประชาชน ในส่วนของนโยบายเราต้องย้อนกลับไปยังนโยบายซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกใจและสามารถตอบโจทย์ของประชาชนได้
นายจุลพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เรากำลังเดินหน้าในภารกิจเหล่านั้นอยู่ นี่ไม่ใช่ภารกิจที่ง่าย แต่ตนไม่ได้อยู่คนเดียว มีพวกเราทุกคนเป็นกำลัง ยังมีความเชื่อมั่นว่ามีประชาชนอีกนับ 10 ล้านคน ที่เป็นกำลังผลักดันให้กับพรรคเพื่อไทยในการเดินหน้าในการนำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง และเป็นรัฐบาลในครั้งถัดไปให้ได้ ตนขอกำลังจากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจและสำคัญที่สุดเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทย เชื่อมั่นในแนวทางที่เรายึดมั่น และเรานำพาและประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จและอนาคตที่สดใสต่อไป