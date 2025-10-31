กทม.ขอความร่วมมือ ปชช.แยกขยะ ทิ้งให้ถูกถัง เพื่อบริหารจัดการและนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานเขต เขตพระนคร เขตบึงกุ่ม เขตห้วยขวาง ดูแลและให้บริการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดทิ้งขยะแบบแยกประเภท ที่จัดไว้ทั่วบริเวณพื้นที่รอบสนามหลวง เพื่อรองรับขยะ
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บ และการขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะตามแนวทาง "ไม่เทรวม" แยกขยะ เป็น 3 ประเภท เพื่อนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประกอบด้วย ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป โดยกำหนดจุดคัดแยกขยะ 10 จุด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตประจำจุด ๆ ละ 3 คน ปฏิบัติงานตามรอบเวลา และจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง
ทั้งนี้ ขยะทุกประเภท กทม. มีการนำไปใช้ประโยชน์และจัดการอย่างถูกวิธี ได้แก่ ขยะเศษอาหาร สำนักงานเขตนำไปหมักทำปุ๋ย และนำเข้าโรงงานหมักทำปุ๋ยของ กทม. ขณะที่ขยะรีไซเคิล คัดแยกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่วนขยะทั่วไป เก็บรวบรวม ส่งกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ