ในหลวงพระราชทานพระฉายาลักษณ์ "พระพันปีหลวง" และภาพการประดิษฐานพระบรมศพ แก่ประชาชนที่ลงนามถวายความอาลัย

วันนี้ 31 ตุลาคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และภาพการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายความอาลัย ที่ศาลาสหทัยสมาคม
ทั้งนี้ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนามจ้าสิริก็ดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชขนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถา