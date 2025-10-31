กบน.มีมติตรึงราคา LPG ถึง 30 พ.ย.68 อยู่ที่ 423 บ./ ถัง 15 กก.

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันนี้ (31 ต.ค.68) มีมติเห็นชอบให้คงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม (LPG) อยู่ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 1 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2568 ภายหลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และมีการหารือถึงแนวทางการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ และสร้างสมดุลระหว่างประชาชนกับระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยไม่ปล่อยให้ราคาพลังงานสะท้อนความผันผวนของตลาดโลกอย่างรุนแรง ติดตามสถานการณ์ราคา LPG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่แนวโน้มราคา LPG จะปรับสูงขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ เพื่อป้องกัน และดูแลด้านราคาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน