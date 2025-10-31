xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +0.17 มูลค่าซื้อขายรวม 16,732.74 ล.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (31 ต.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,314.82 จุด ปรับขึ้น 0.17 หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.01 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 16,732.74 ล้านบาท