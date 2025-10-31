รบ.เตรียมชง ครม.เศรษฐกิจ ออกมาตรการแก้ยอดหนี้ด้อยคุณภาพต่ำกว่า 1 แสน

นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย รัฐบาลจะมีมาตรการแก้หนี้ประชาชนที่มียอดหนี้ด้อยคุณภาพ หรือเอ็นพีแอลต่ำกว่า 1 แสนบาท ซึ่งเตรียมเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ในสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้ การแก้หนี้เอ็นพีแอลต่ำกว่า 1 แสนบาท จะทำผ่านการให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือเอเอ็มซี เข้ามาช่วยเหลือดูแลกลุ่มนี้ เพื่อปลดล็อกการบริโภคในประเทศ และต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน จากปัจจุบันหนี้ครัวเรือนอยู่เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ ในอีก 2 สัปดาห์ จะนำรายละเอียดเข้าสู่ ครม.เศรษฐกิจ ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะเอสเอ็มอีถือเป็นกำลังหลักสำคัญ โดยรัฐบาลจะมีการช่วยเหลือเอสเอ็มอีผ่านมาตรการพี่ดูแลน้อง ให้แรงจูงใจกับบริษัทขนาดใหญ่ช่วยเอสเอ็มอีขนาดเล็กและให้จ่ายเงินได้เร็วขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลน และการค้ำประกันสินเชื่อ ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่จะช่วยเรื่องการให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสภาพคล่องได้มากขึ้น
ทั้งนี้ การแก้หนี้เอ็นพีแอลต่ำกว่า 1 แสนบาท จะทำผ่านการให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือเอเอ็มซี เข้ามาช่วยเหลือดูแลกลุ่มนี้ เพื่อปลดล็อกการบริโภคในประเทศ และต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน จากปัจจุบันหนี้ครัวเรือนอยู่เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ ในอีก 2 สัปดาห์ จะนำรายละเอียดเข้าสู่ ครม.เศรษฐกิจ ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะเอสเอ็มอีถือเป็นกำลังหลักสำคัญ โดยรัฐบาลจะมีการช่วยเหลือเอสเอ็มอีผ่านมาตรการพี่ดูแลน้อง ให้แรงจูงใจกับบริษัทขนาดใหญ่ช่วยเอสเอ็มอีขนาดเล็กและให้จ่ายเงินได้เร็วขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลน และการค้ำประกันสินเชื่อ ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่จะช่วยเรื่องการให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสภาพคล่องได้มากขึ้น