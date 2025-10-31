กองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา คาดจุดแรกจันทบุรี หลักเขต 52-54

พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย (โฆษก ทท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า การสร้างรั้วชายแดนในปัจจุบันนั้น เราสร้างในจุดที่เป็นพื้นราบ ซึ่งพื้นที่บริเวณชายแดนจะมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สันปันน้ำ พื้นที่ราบ และพื้นที่แนวลำห้วยตามธรรมชาติ โดยบริเวณพื้นราบนั้น มีความยาวระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา รวมกัน 57 กิโลเมตร รวมถึงรอยต่อระหว่างจุดหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่ตกลงกันได้แล้ว 45 หลักเขต และที่ตกลงกันไม่ได้ 25 หลักเขต ซึ่งหากมีช่วงไหนที่เห็นตรงกันแล้ว เราก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจก่อน โดยเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่ จ.จันทบุรี ที่เป็นหลักเขต 52-59 ที่มีความยาวต่อเนื่อง 8 กิโลเมตร หากสำรวจเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือทำให้พื้นที่ปลอดภัย โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ทีเอ็มเอซี) จะเข้าไปเคลียร์ทุ่นระเบิด อีกทั้งที่ จ.จันทบุรี ยังมีการตรวจพบระเบิดสังหารที่ยังมีการเข้ามาฝังอยู่เช่นกัน
นอกจากนี้ แต่ละหลักเขตมีความยาวห่างกัน 1 กิโลเมตร ซึ่งมองไม่เห็นแนวเส้นตรง ก็ต้องลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยเครื่องมือพิเศษเช่นกัน เพื่อที่จะลากเส้นตรง รวมถึงต้องมีการปักท่อพีวีซีให้เป็นหลักหมุดชั่วคราว มีความยาวห่าง 50 เมตร เพื่อให้เห็นเส้นแนว หลังจากนั้น เราจะเชิญกัมพูชาให้เข้ามาดูในพื้นที่ ซึ่งหากลงพื้นที่แล้วเห็นตรงกัน จึงจะสามารถสร้างรั้วได้ แต่การสร้างรั้วจะสร้างในเขตอธิปไตยของไทย และขอบของรั้วนั้นต้องติดกับสุดเขตอธิปไตยของไทยเช่นกัน
