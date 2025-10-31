รองผู้ว่าฯ สุโขทัย เปิดงานประเพณีลอยกระทงฯ จุดตะคันถวายอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีจุดตะคันถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2568 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมพิธี มีประชาชนจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ผู่ร่วมพิธี
ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวคำถวายอาลัย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที ร่วมถ่ายภาพด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้น นำตะคันวางที่แท่นซึ่งจัดเตรียมไว้ เพื่อถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อปวงชนชาวไทย
ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวคำถวายอาลัย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที ร่วมถ่ายภาพด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้น นำตะคันวางที่แท่นซึ่งจัดเตรียมไว้ เพื่อถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อปวงชนชาวไทย