ราคาทองครั้งที่ 13 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 12:45 น. (ครั้งที่ 13) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,350.00 บาท รับซื้อ 61,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 60,018.44 บาท