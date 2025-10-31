BTSC รับชำระหนี้จาก กทม.- KT มูลค่ากว่า 3.6 หมื่นล้าน ครบถ้วนแล้ว

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ได้รับการชำระหนี้จากกรุงเทพมหานคร (กทม.) และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ครบถ้วนแล้ว รวมมูลค่า 36,444 ล้านบาท ตามคำพิพากษาศาลปกครอง หลังรอคอยมานานกว่าทศวรรษ
นายคีรี กล่าวว่า หนี้ดังกล่าวเป็น ค่าจ้างเดินรถและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance – O&M) ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 2 เส้นทาง ได้แก่ หมอชิต–สะพานใหม่–คูคต (เหนือ), แบริ่ง–สมุทรปราการ (ใต้) โดย กทม. มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ว่าจ้าง BTSC เดินรถแทน แต่ภายหลัง กทม. หยุดจ่ายค่าจ้างตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากรอการพิจารณาต่อสัมปทานจากคณะรัฐมนตรี ทำให้หนี้สะสมต่อเนื่องจนต้องฟ้องร้องในศาลปกครอง
สำหรับยอดชำระหนี้ในครั้งนี้ประกอบด้วย เงินต้น 31,482 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย 4,962 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลดดอกเบี้ยให้ราว 200 ล้านบาท เพื่อแลกกับการที่ กทม. ชำระครบภายในเส้นตาย 31 ตุลาคม 2568 ซึ่งการชำระครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ หลังศาลปกครองสูงสุดยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาจ้างเดินรถ
