พท.มีมติเลือก "นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์" เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2568 พรรคเพื่อไทย วันนี้ (31 ต.ค.) มีมติให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรคคนใหม่ ด้วยคะแนน 354 เสียง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ เกิดขึ้นหลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่ง