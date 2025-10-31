โฆษก ทบ.ยัน "กัน จอมพลัง" สนับสนุนแผ่นเกราะกันกระสุนให้กำลังพลแนวหน้าจริง

จากกรณีที่เพจของ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลังช่วยสู้ เผยแพร่เอกสารที่อ้างอิงว่า ออกโดยหน่วยราชการลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็ง ระดับ 4 (Level IV) จำนวน 250 แผ่น เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา นั้น
วันนี้ (31 ต.ค.) พล.ต. วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยอมรับว่า จากการตรวจสอบกัณฐัศว์ สนับสนุนแผ่นเกราะกันกระสุนตามข่าวที่ปรากฏออกมาให้จริง โดยสนับสนุนให้กับตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และทหารพราน
วันนี้ (31 ต.ค.) พล.ต. วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยอมรับว่า จากการตรวจสอบกัณฐัศว์ สนับสนุนแผ่นเกราะกันกระสุนตามข่าวที่ปรากฏออกมาให้จริง โดยสนับสนุนให้กับตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และทหารพราน