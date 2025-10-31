xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 11 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 12:00 น. (ครั้งที่ 11) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,300.00 บาท รับซื้อ 61,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,100.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,972.96 บาท