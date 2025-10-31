"ประเสริฐ" ลั่นพร้อมนั่งเก้าอี้เลขาฯ พรรคเพื่อไทยคนใหม่ แต่ย้ำขึ้นกับผลประชุม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวก่อนการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีชื่อเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ว่า ขอให้รอฟังผลการประชุมในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนตนพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่ เพราะเคยปฏิบัติภารกิจนี้มาก่อนแล้ว ไม่ได้เป็นที่หนักใจอะไร โดยย้ำว่าขึ้นอยู่กับผลการประชุมใหญ่วิสามัญ
ส่วนภาพของหัวหน้าพรรคคนใหม่จะต้องเป็นอย่างไรนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า ต้องเป็นคนที่เข้ากับภารกิจของพรรคในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคได้ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย ดังนั้น ภารกิจหัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องเป็นคนที่สามารถเชื่อมรอยต่อระหว่างคนหลายรุ่นได้ และอยากให้รอผลของการโหวต
