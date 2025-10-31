เวียดนามเผยยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมตอนกลางพุ่งเป็น 13 รายแล้ว

ทางการเวียดนาม เปิดเผยวันนี้ (31 ต.ค.68) ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในพื้นที่ตอนกลางของเวียดนาม เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 13 รายแล้ว และยังมีผู้สูญหายอีก 11 คน บ้านเรือนประชาชนมากกว่า 116,000 หลัง และพื้นที่การเกษตร 5,000 เฮคตาร์ ถูกน้ำท่วม และหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่สามารถสัญจรได้
นอกจากนี้ หน่วยงานด้านสภาพอากาศเวียดนามคาดการณ์ว่า จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของเวียดนาม ตั้งแต่เช้าวันนี้ (31 ต.ค.68) ต่อเนื่องจนถึงค่ำวันพรุ่งนี้ (1 พ.ย.68) โดยปริมาณฝนรายวันในบางพื้นที่ จะอยู่ที่มากกว่า 500 มิลลิเมตร
