"วีระ" พร้อมมวลชนรวมตัววันเดดไลน์ เตรียมทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจาน 74 ไร่

วันนี้ (31 ต.ค.) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น มวลชน และชาวบ้านจำนวนหนึ่ง มารวมตัวกันที่บริเวณบ้านหนองจาน ซึ่งเป็นวันเดดไลน์ 31 ตุลาคม 2568 เพื่อทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจาน 74 ไร่
นายวีระ เปิดเผยว่า ต้องเข้าไปเมื่อถึงเวลาบ่ายโมง เคลียร์ชาวกัมพูชาออกจาก 74 ไร่ ให้หมด ถ้าทำจริงยังมีเวลาก่อนบ่ายโมง เพราะเป็นแผ่นดินไทย ไม่ได้ไล่กัมพูชา ในแผ่นดินกัมพูชา และไม่เกี่ยวกับเส้นเขตแดน เช่นเดียวกับบ้านหนองหญ้าแก้ว 25 ไร่ ถ้าเอาเขาออก พวกตนก็กลับ ไม่เข้าไป ถ้ารัฐบาลไม่ทำ พวกตนต้องทำ เพราะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ผ่านมา หลาย 10 ปี ไม่ใช่เรื่องที่จะกล่าวหาภาคประชาชน ว่าประชาชนจะมาก่อกวนสร้างปัญหา คนสร้างปัญหาคือรัฐบาล ที่ปล่อยให้กัมพูชาอยู่มาได้กว่า 40 ปี ไม่ใช่ประชาชน เราให้เวลามาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
ทั้งนี้ หากถึงเวลา 13.00 น. ทหารยังไม่ผลักดันกัมพูชาจะทำอย่างไรนั้น นายวีระ ระบุว่า ตนจะขอเดินเข้าไป อย่าขวางตน หากเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าก็จะเดินเข้า วันนี้เตรียมรถแบ็คโฮ แทรกเตอร์มาแล้ว หากมีการใช้กฎอัยการศึก ก็ไปจับกัมพูชาก่อนค่อยมาจับตน ตนยอมให้จับ แต่ต้องจับกัมพูชาให้หมดก่อน ต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เพราะเป็นคนที่ทำผิด ทำมานานแล้ว
