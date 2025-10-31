ชุมชนสองพี่น้องร่วมใจทำริบบิ้น ถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางวิภารัตน์ มีพันธ์ พัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสองพี่น้อง กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสองพี่น้อง ร่วมกันทำริบบิ้น ถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแจกให้กับประชาชนอำเภอสองพี่น้อง ที่ร่วมน้อมถวายความอาลัย ด้วยหัวใจแห่งความภักดี เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ตลอดพระชนม์ชีพ เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความร่วมมือ ร่วมใจพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าในการน้อมรำลึก ถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน ที่รวมพลังแสดงความเคารพต่อพระองค์ท่านในช่วงเวลาสำคัญของชาติไทย