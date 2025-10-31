xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ -5.61 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 8,654.96 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (31 ต.ค.) ดัชนี Set INdex เปิดตลาดที่ระดับ 1,309.04 จุด ลดลง 5.61 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.43 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 8,654.96 ล้านบาท