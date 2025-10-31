พท.เตรียมเคาะ "จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์" ขึ้นนั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ชี้โดดเด่นด้าน ศก.

วันนี้ (31 ต.ค.) พรรคเพื่อไทยประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2568 เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ จากแคนดิเดตที่มีรายชื่อก่อนหน้านี้ 2 คน คือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ ชี้ชัดแล้วว่า สส.พรรคเพื่อไทย จะสนับสนุนให้ นายจุลพันธ์ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค เนื่องจากมีความโดดเด่นในการทำงานสภาฯ มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหลักของประเทศ อีกทั้งการตอบคำถามสื่อมวลชนฉะฉาน จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคในการดีเบตระหว่างการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้า
