สภาพอากาศกรุงเทพฯ 8 โมงเช้า ไม่มีฝน อุณหภูมิ 27 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85 เปอร์เซ็นต์