สภาพอากาศกรุงเทพฯ ทุ่มนี้ ฝนตกเล็กน้อยฝั่งพระนคร แนวโน้มคงที่

วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น.

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อย ถึงปานกลาง ในเขตพระนครตอนบน และพระนครชั้นใน เคลื่อนตัวทิศตะวันตก แนวโน้มคงที่