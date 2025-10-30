"ธนวรรธน์" เผยการใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งพลัสวันแรก ยังไม่คึกคัก อยู่ที่ 3 ล้านคน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กล่าวถึงการสำรวจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งพลัส ของรัฐบาล ซึ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่า จากผู้เข้าร่วมโครงการ 20 ล้านคน จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และจากการติดตามข้อมูลในวันแรกที่เริ่มมาตรการดังกล่าว ประชาชนมีการใช้มาตรการคนละครึ่งพลัสอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งยังเป็นจำนวนไม่มาก
ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบมาจากร้านค้าเข้าร่วมโครงการไม่เยอะ การจับจ่ายไม่กว้างขวาง อีกทั้งผู้บริโภคมีความระมัดระวังการจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้น แต่โครงการนี้ ต้องยอมรับว่า สามารถช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน แต่สัญญาณการใช้ยังคงถือว่าปริมาณไม่สูงนัก
