อธิบดีอุทยานฯ ลั่นร่าง กม.นิรโทษกรรม ยังมีช่องโหว่ เอื้อพวกนายทุนรุกป่า

วันนี้ (30 ต.ค.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงกรณีร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ว่า ในเรื่องสาระสำคัญของร่างกฎหมาย ตนคิดว่าเป็นเรื่องยากที่กฎหมายฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาของสภาฯ เพราะร่างกฎหมายมีช่องว่างเยอะมากในการที่จะทำให้คนไม่มีคุณสมบัติได้สิทธิ โดยเฉพาะคนที่เข้ามาบุกรุกป่าทีหลัง หรือนายทุนต่างๆ
นอกจากนั้น ยังจะไปมีผลบังคับ หรืออำนาจเหนือกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นอำนาจอัยการ กระบวนการยุติธรรมในเรื่องการยุติคดี การสั่งไม่ฟ้อง หรือการสอบสวนต่างๆ ซึ่งอัยการสูงสุดได้มีหนังสือถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎรฯ แล้ว
นอกจากนั้น ยังจะไปมีผลบังคับ หรืออำนาจเหนือกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นอำนาจอัยการ กระบวนการยุติธรรมในเรื่องการยุติคดี การสั่งไม่ฟ้อง หรือการสอบสวนต่างๆ ซึ่งอัยการสูงสุดได้มีหนังสือถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎรฯ แล้ว