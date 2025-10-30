xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่าย -0.99 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 45,473.27 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (30 ต.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,314.65 จุด ลดลง 0.99 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.08 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 45,473.27 ล้านบาท