"บวรศักดิ์" เตรียมเสนอนายกฯ เซ็นไฟเขียวร่างระเบียบสำนักนายกฯ คุ้มครองพระพุทธศาสนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายที่สำคัญ เรื่องการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ว่า  จากการเดินทางไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เพื่อขอพระสังฆราชานุมัติว่าจะดำเนินการนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจะพิทักษ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น โดยดำเนินการป้องกันและจัดการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา ในส่วนของพระพุทธศาสนา รัฐบาลจะดำเนินการโดยพระสังฆราชานุมัติและความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อกราบบังคมทูลแล้ว ท่านทรงเห็นชอบ จึงได้ปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องพระพุทธศาสนา รวมถึง นายธงทอง จันทรางศุ และคณะ ในการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. … ตามที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ และนำร่างดังกล่าว ไปเสนอต่อ มส. ซึ่ง มส.มีข้อสอบถามและให้ข้อสังเกตเล็กน้อย และได้รับนำมาปรับ

จากนั้น ได้เสนอ ครม.และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่่ผ่านมา จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างพระราชบัญญัติพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยสัปดาห์หน้าจะเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้าย และเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม