"บวรศักดิ์" เตรียมเสนอนายกฯ เซ็นไฟเขียวร่างระเบียบสำนักนายกฯ คุ้มครองพระพุทธศาสนา

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายที่สำคัญ เรื่องการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ว่า จากการเดินทางไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เพื่อขอพระสังฆราชานุมัติว่าจะดำเนินการนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจะพิทักษ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น โดยดำเนินการป้องกันและจัดการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา ในส่วนของพระพุทธศาสนา รัฐบาลจะดำเนินการโดยพระสังฆราชานุมัติและความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อกราบบังคมทูลแล้ว ท่านทรงเห็นชอบ จึงได้ปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องพระพุทธศาสนา รวมถึง นายธงทอง จันทรางศุ และคณะ ในการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. … ตามที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ และนำร่างดังกล่าว ไปเสนอต่อ มส. ซึ่ง มส.มีข้อสอบถามและให้ข้อสังเกตเล็กน้อย และได้รับนำมาปรับ
จากนั้น ได้เสนอ ครม.และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่่ผ่านมา จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างพระราชบัญญัติพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยสัปดาห์หน้าจะเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้าย และเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม
จากนั้น ได้เสนอ ครม.และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่่ผ่านมา จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างพระราชบัญญัติพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยสัปดาห์หน้าจะเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้าย และเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม