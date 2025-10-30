xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปปง.เปิดรับแจ้งความผ่าน TikTok malo1710thailand ไม่เป็นจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ปปง.เปิดรับแจ้งความผ่านบัญชี TikTok ชื่อ malo1710thailand นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เตือนว่า TikTok ชื่อ malo1710thailand ที่ใช้ภาพโปรไฟล์โลโก้ของสำนักงาน ปปง. เป็นบัญชีปลอม แอบอ้างนำโลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ปปง. ไปตั้งเป็นภาพโปรไฟล์